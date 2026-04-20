Un neonato è stato trovato nella Culla per la vita a Bergamo. Le forze dell’ordine hanno riferito che il bambino sta bene, mangia regolarmente e si trova in buona salute. La scoperta è avvenuta questa mattina, e sul posto sono intervenuti i servizi sanitari e le forze dell’ordine. Non sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di abbandonare il neonato.

Certe scelte non sono mai semplici da prendere, e nessuno dovrebbe parlarne come se conoscesse le ragioni, o gli stati d’animo, che hanno portato le persone a prenderle, benché alcune notizie stimolino in automatico la loro narrazione romanticizzata e, di conseguenza, il giudizio. La donna che ha lasciato un bambino nella Culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto, domenica 19 aprile, ha accompagnato il neonato a un biglietto, posto accanto a lui nella culla: “Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità, che in questo momento non ti possiamo dare. Ma sei stato tanto amato. Ti amo tanto”. Parole che, al netto dell’aspetto più strettamente emotivo e sentimentale, evocano in maniera eloquente tutta la sofferenza e la difficoltà dietro la scelta presa da questa donna.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo: “Sta bene, mangia ed è in salute”

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