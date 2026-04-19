Questa mattina, alle 9.45, un neonato è stato depositato nella “Culla per la vita” gestita dalla Croce Rossa nel quartiere di Loreto a Bergamo. Si tratta del secondo caso in tre anni in cui un bambino viene lasciato in questa struttura, che si trova nella periferia ovest della città. Il neonato sta bene e sarà preso in cura dalle autorità competenti.

Bergamo, 19 aprile 2026 – Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla “Culla per la vita” della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto alla periferia ovest della città. Il sistema di protezione che scatta in automatico è entrato in funzione – collegato con il 118 – e sono subito intervenuti gli operatori della Croce Rossa. Non era un falso allarme, come capitato in passato: gli operatori si sono immediatamente presi cura del piccolo. Le condizioni del bambino, che è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone. Quando i sanitari sono arrivati, il neonato era cosciente e respirava. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neonato lasciato nella “Culla per la vita” di Bergamo: sta bene. Secondo caso in tre anni

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