A Bergamo un neonato è stato trovato lasciato nella culla della vita. Il sistema di protezione, attivato automaticamente, ha fatto scattare le procedure di intervento e sono intervenuti i servizi sanitari e sociali. Il bambino è stato preso in carico e si trova in buone condizioni di salute. La polizia ha avviato le indagini per identificare i genitori o chi ha lasciato il neonato.

Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla ‘Culla per la vita’ della Croce rossa di Bergamo, a Loreto BERGAMO, 19 APR – Il sistema di protezione che scatta in automatico è entrato in funzione – collegato con il 118 – e sono subito intervenuti gli operatori della Croce rossa stessa. Le condizioni del bambino, che è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone. La ‘Culla per la vita’ era stata utilizzata anche il 3 maggio del 2023, in quel caso era stata trovata una bambina che venne chiamata Noemi. La madre lasciò un messaggio: “Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bergamo, neonato lasciato nella culla della vita: sta bene

Notizie correlate

Leggi anche: Neonato trovato nella culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo: avvenne già tre anni fa

Leggi anche: Neonato trovato nella Culla per la vita della Croce Rossa: è il secondo caso in tre anni

Una raccolta di contenuti

Neonato lasciato nella ‘Culla per la vita’ a Bergamo, sta bene(ANSA) – BERGAMO, 19 APR – Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla ‘Culla per la vita’ della Croce rossa di Bergamo, a Loreto. Il sistema di protezione che scatta in automatico è ent ... espansionetv.it

Neonato trovato nella culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo: avvenne già tre anni faBergamo. Una neonato è stato lasciato nella mattina di domenica 19 aprile nella culla per la vita collocata nella sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il piccolo, trovato ... bergamonews.it