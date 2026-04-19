Bergamo neonato lasciato nella culla della vita | sta bene

Da imolaoggi.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo un neonato è stato trovato lasciato nella culla della vita. Il sistema di protezione, attivato automaticamente, ha fatto scattare le procedure di intervento e sono intervenuti i servizi sanitari e sociali. Il bambino è stato preso in carico e si trova in buone condizioni di salute. La polizia ha avviato le indagini per identificare i genitori o chi ha lasciato il neonato.

Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla ‘Culla per la vita’ della Croce rossa di Bergamo, a Loreto BERGAMO, 19 APR – Il sistema di protezione che scatta in automatico è entrato in funzione – collegato con il 118 – e sono subito intervenuti gli operatori della Croce rossa stessa. Le condizioni del bambino, che è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone. La ‘Culla per la vita’ era stata utilizzata anche il 3 maggio del 2023, in quel caso era stata trovata una bambina che venne chiamata Noemi. La madre lasciò un messaggio: “Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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