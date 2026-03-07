Cristiano Godano, leader della band italiana, riflette sui trent’anni di attività de «Il Vile» in un contesto dominato dalla post-verità. Nel suo intervento, descrive come questa realtà stia confondendo le percezioni e aumenti la vulnerabilità delle persone. La sua analisi si concentra sulla situazione attuale, senza entrare in dettagli personali o di natura politica.

Incontri Intervista al leader dei Marlene Kuntz: l’onestà intellettuale nel fare musica e la resistenza agli algoritmi dei «capitalisti della sorveglianza» Incontri Intervista al leader dei Marlene Kuntz: l’onestà intellettuale nel fare musica e la resistenza agli algoritmi dei «capitalisti della sorveglianza» «In questo mondo messo male la post-verità, di cui Trump è tremendo e spaventoso interprete, ci sta confondendo sempre più, rendendoci vulnerabili». L’attacco è frontale, privo di mediazioni, con quella dirompenza fisica che è propria del rock più radicale. La conversazione con Cristiano Godano inizia da qui: un’analisi lucida sull’opacità del contemporaneo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Cristiano Godano, rock intransigente nell’era della post-verità: trent’anni de «Il Vile»

Al Tambourine il suono della rabbia. Parole e note di Cristiano GodanoUn punto d’incontro tra nuovi artisti, in bilico fra cantautorato, pop ed elettronica.

Leggi anche: La fase distopica nell’era della post verità: come l’amministrazione Trump racconta gli omicidi dell’ICE

Altri aggiornamenti su Cristiano Godano.

Cristiano Godano: «Da piccolo ascoltavo Mozart, così sposiamo il rock dei Marlene Kuntz con l'orchestra. La discografia è morta, bisogna fare live»«Ho capito che il rock poteva sposarsi con archi e altri elementi sinfonici a 16 anni: è stato Harvest di Neil Young a rapirmi con quelle sue atmosfere che portavano la musica verso altri mondi». Ma ... corrierefiorentino.corriere.it

Cristiano Godano dei Marlene Kuntz a CagliariUn cantautore nel vero senso del termine, tra una carriera musicale di successi e la maestria indiscussa nella scrittura: questo venerdì 22 al Jester Club di Cagliari, il frontman dei Marlene Kuntz ... unionesarda.it