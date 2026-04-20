Nella mattinata di ieri, poco prima delle 9, un neonato è stato trovato abbandonato in una zona residenziale. Un pianto incessante ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno recuperato il bambino e avviato le procedure di identificazione. La madre ha lasciato un messaggio scritto in cui scriveva:

Un pianto continuo, poi l’allarme silenzioso che fa scattare la macchina dei soccorsi. È così che ieri mattina, una manciata di minuti prima delle 9.45, è stato trovato un neonato nella Culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere cittadino di Loreto. Il sistema di protezione che scatta in automatico è entrato in funzione - collegato con il 112 - e sono immediatamente intervenuti gli operatori della croce Rossa stessa. Le condizioni del bambino, che è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone. Di solito si tratta di falsi allarmi, causati da curiosi che aprono lo sportello per sbirciare all’interno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella Culla della Vita. Abbandona il suo neonato : "Ma ti amo tantissimo"

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