Bergamo neonato lasciato nella Culla per la vita La lettera della mamma | Ti amo tantissimo

Alle 9 di questa mattina a Bergamo, presso la sede della Croce Rossa, un neonato è stato lasciato nella Culla per la vita. La madre ha scritto una lettera in cui esprimeva il suo amore per il bambino. La polizia e i servizi sociali sono intervenuti sul posto per le verifiche del caso e per assicurare le procedure previste. La struttura ha confermato l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli.

A Bergamo, nella sede della Croce Rossa, la mattina è stata segnata da un intervento delicato. Alle 9.45 è scattato l’allarme della “Culla per la vita”, il dispositivo pensato per accogliere in sicurezza neonati affidati in anonimato. All’interno è stato trovato un bambino, subito soccorso e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è arrivato in buone condizioni e ha già mangiato. Accanto a lui, un biglietto lasciato dalla madre, poche righe scritte su un foglio di quaderno: "Ti auguro una vita piena di gioia e serenità, che in questo momento non ti possiamo dare. Ti abbiamo amato dal primo istante. Ti amo tantissimo". Parole che raccontano una scelta dolorosa, ma consapevole.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, lettera della mamma: «Ti amo tanto»

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