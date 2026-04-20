I carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone - anche nei confronti di ex vertici dell'Aisi, il servizio segreto interno - in relazione all'inchiesta della procura di Roma sulla "Squadra Fiore", un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier. Nell'indagine si procede, tra l'altro, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. C'è anche Giuliano Tavaroli - in passato già coinvolto nell'indagine Telecom Sismi perché accusato di aver gestito un sistema di dossier su personalità della politica, dell'economia, dello spettacolo e del calcio -, tra gli 11 indagati dell'inchiesta.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nella bufera della “Squadra Fiore” rispunta Tavaroli: indagato per associazione a delinquere

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