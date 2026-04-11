Liberazione Alfonsine ricorda la battaglia del Senio

A 81 anni dalla Liberazione, Alfonsine ha ricordato il 10 aprile 1945 e la battaglia del Senio. La commemorazione si è svolta con una cerimonia pubblica, durante la quale sono stati deposti fiori e sono state pronunciate parole di ricordo. La data segna un momento storico importante per la città, che ha voluto rendere omaggio agli eventi e alle persone coinvolte in quegli avvenimenti.

A 81 anni dalla Liberazione, Alfonsine ricorda il 10 aprile 1945 e la battaglia del Senio. Erano le 5.25 del 10 aprile 1945 quando Alfonsine, stremata dalla battaglia del Senio, venne liberata dal Gruppo di Combattimento ‘Cremona’ insieme ai partigiani che avevano liberato Ravenna. Finì così la lunga occupazione nazifascista che portò fame, morte - 380 le vittime civili- e distruzione. Ottantuno anni dopo la città celebra la Liberazione con una cerimonia che dal Sacrario dei Caduti a Camerlona si conclude in piazza Gramsci. Tra le iniziative anche la mostra al Museo della Battaglia del Senio ’Italia 1946. L’alba della Repubblica’ a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e l’Età Contemporanea di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, Alfonsine ricorda la battaglia del Senio Leggi anche: Il lungo fronte e la battaglia del Senio: Alfonsine festeggia gli 81 anni dalla Liberazione Alfonsine, le iniziative per la LiberazioneUn intreccio di memoria storica, partecipazione civile, attività culturali e sportive. Temi più discussi: Liberazione, Alfonsine ricorda la battaglia del Senio; REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :LA BATTAGLIA DEL SENIO: ALFONSINE RICORDA LA LIBERAZIONE DELL'81 ANNI FA; Podismo, l'inarrestabile Ricciardi ha vinto il Gran Premio Liberazione ad Alfonsine; Festa Liberazione Alfonsine: proiezione di filmati d'epoca e una mostra sulla resistenza per il 10 aprile. A 81 anni dalla Liberazione, Alfonsine ricorda il 10 aprile 1945 e la battaglia del SenioErano le 5.25 del 10 aprile 1945 quando Alfonsine, stremata dalla battaglia del Senio, venne liberata dal Gruppo di Combattimento Cremona insieme ai ... ravennaedintorni.it Festa Liberazione Alfonsine: proiezione di filmati d’epoca e una mostra sulla resistenza per il 10 aprileUn doppio evento culturale, nella serata di giovedì 9 aprile, introdurrà la fase culminante delle celebrazioni dell’81esimo anniversario della liberazione ... ravennanotizie.it In occasione dell'81° Anniversario della Liberazione, Roma Capitale ha deciso di ringraziare alcune delle donne che ottant’anni fa si apprestavano ad essere elette nell'Assemblea costituente attraverso una campagna di comunicazione che riaccende la me - facebook.com facebook Ora con #ilcavalloelatorre @CavalloTorre #Rai3 @RaiTre #donna #liberazione #diritti #guerra Sopravvivere. x.com