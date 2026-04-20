nel rumore il silenzio

Il fumetto viene spesso collegato a immagini rumorose e a storie esagerate, con un tono energico e vistoso. Si parla di “fumettone” per descrivere un film ricco di effetti e azione, mentre un romanzo con esagerazioni viene spesso definito come un fumetto. Questa percezione lega il genere a un senso di caos e di sovrabbondanza, lasciando meno spazio alla rappresentazione silenziosa e riflessiva delle storie.

La fine del mondo Il fumetto contemporaneo, il silenzio che schiaccia il rumore, il vuoto assordante che sostituisce un pieno di niente. L'editoriale di Maicol&Mirco sul numero 4 de La Fine Del Mondo La fine del mondo Il fumetto contemporaneo, il silenzio che schiaccia il rumore, il vuoto assordante che sostituisce un pieno di niente. L'editoriale di Maicol&Mirco sul numero 4 de La Fine Del Mondo Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Si è sempre associato il fumetto al frastuono, all’esagerazione. Un film fracassone e sopra le righe lo definiamo “fumettone”, un romanzo iperbolico ci fa esclamare “ma questo è un fumetto!”.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Nel rumore del silenzio

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