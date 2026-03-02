A Sanremo 2026 nasce #BeBrave, un progetto dedicato al mutismo selettivo. Tra i brani in gara, una canzone apre con le parole “Dal silenzio che è un rumore” e introduce il tema attraverso la musica. L'iniziativa mira a sensibilizzare su questa condizione, coinvolgendo artisti e pubblico nel dialogo. La manifestazione si svolge nella città dei fiori, con un focus particolare sulla comunicazione e l'espressione.

SANREMO – C’è una canzone in gara a Sanremo 2026 che comincia così: “Dal silenzio che è un rumore”. Fedez e Marco Masini l’hanno portata sul palco dell’Ariston con “Male necessario”, e quelle quattro parole – forse senza saperlo – hanno aperto uno spazio che la dottoressa Marta Di Meo, psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e massima esperta italiana di mutismo selettivo, stava aspettando da anni. Il silenzio del mutismo selettivo non è vuoto. È pieno di tutto quello che il bambino vorrebbe dire e non riesce a far uscire. È rumore interno, pressione, peso. Un disturbo d’ansia che blocca la parola in contesti specifici – a scuola, con adulti non familiari, in situazioni nuove – mentre a casa il bambino parla, ride, racconta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal silenzio che è un rumore: a Sanremo nasce #BeBrave per il mutismo selettivo

