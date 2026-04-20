Nel posticipo di Serie A pareggio tra Lecce e Fiorentina I salentini riprendono la Cremonese nella corsa per non retrocedere

Da oasport.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 33esima giornata di Serie A si è conclusa con un pareggio tra Lecce e Fiorentina allo stadio Via del Mare. La partita si è conclusa con il risultato di 1-1, portando i salentini a raggiungere la Cremonese a quota 28 punti. La lotta per la salvezza tra le due squadre continua, con entrambe coinvolte nel duello per evitare la retrocessione.

Si è chiusa ufficialmente la 33a giornata della Serie A 2025-2026. Allo stadio Via del Mare di Lecce i salentini hanno impattato con il punteggio di 1-1 contro la Fiorentina e hanno di nuovo raggiunto a quota 28 la Cremonese in un duello-salvezza che continua a protrarsi. I viola, invece, salgono a quota 36 punti in 15a posizione e rimangono a +8 sulla zona retrocessione. In poche parole, missione compiuta per Vanoli e company. LECCE-FIORENTINA 1-1. I giallorossi si presentano in campo con il 4-2-3-1 di mister Di Francesco. In porta Falcone, quindi difesa composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. Ramadani e Ngom in mediana, quindi alle spalle di Cheddira agiscono Ndri, Coulibaly e Pierotti.🔗 Leggi su Oasport.it

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