Nella giornata di oggi, in Serie A, la Fiorentina ha ottenuto un risultato decisivo per la salvezza, mentre Lazio e Parma sono finiti in pareggio. Il Bologna ha invece battuto la Cremonese, conquistando tre punti importanti. Questi sono gli ultimi aggiornamenti sulle partite in corso, con l’Inter di Cristian Chivu impegnata in un percorso di campionato che prosegue senza soste.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Colpo salvezza della Fiorentina. Pareggio tra Lazio e Parma. Il Bologna supera la Cremonese

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Sassuolo non si ferma. Colpo salvezza della Fiorentina. Pareggio tra Lazio e Parmadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pareggio tra Genoa e Parma, la Fiorentina stende il Bolognadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Temi più discussi: Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Coppa Italia Serie C – Il Potenza si aggiudica l’edizione 2025-26; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati 34^ giornata.

Serie A, risultati e classifica 30ª giornata 2025/26: pari Juve e Inter, Como da ChampionsROMA. Oggi si è concluso il programma della trentesima giornata di Serie A 2025/26, 23 reti realizzate che delineano la ... restodelcalcio.com

Serie A, Parma-Cremonese 0-2. Milan-Torino 3-2, Juventus-Sassuolo 1-1. VIDEODopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, oggi la squadra di Marco Giampaolo ha vinto in trasferta. I rossoneri hanno superato a San Siro i granata, mentre in serata la Juventus ha pareggiato ... tg24.sky.it

RISULTATI E CLASSIFICA POOL SALVEZZA SERIE A2 TIGOTÀ La classifica dopo i risultati della 10ª giornata di Pool Salvezza di Serie A2! Chi riuscirà a mantenere la categoria per la prossima stagione Oggi alle 17:00 @pallavolo.concorezzo @pa facebook

#Calcio, risultati Serie A, oggi chiude Cremonese-Fiorentina La massima serie dopo Lazio-Milan 1-0 x.com