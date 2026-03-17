Nella ventinovesima giornata di Serie A, la Fiorentina ha battuto la Cremonese nel posticipo, portandosi a quattro punti di vantaggio sulla terzultima posizione. La partita si è conclusa con una vittoria netta dei viola, che hanno dominato l'incontro e consolidato la loro posizione in classifica. La giornata si chiude con un confronto diretto in zona salvezza.

La ventinovesima giornata del campionato di serie A, la decima del girone di ritorno, si chiude con un importantissimo scontro diretto in zona salvezza. La Fiorentina travolge 4-1 allo Zini la Cremonese e conquista tre punti che valgono oro nella lotta per la permanenza in massima serie. L’odierno blitz esterno consente ai viola di portarsi in sedicesima posizione con 28 punti scavalcando il Lecce, sconfitto in anticipo dal Napoli, a 27, ma soprattutto aumenta a quattro le lunghezze di vantaggio su quella terzultima posizione tanto temuta da tutte le squadre perché sancisce la condanna alla retrocessione. Gli ospiti fanno prevalere la loro maggior qualità e un tasso tecnico più elevato nei confronti di una rivale che dopo l’inizio di torneo a spron battuto è progressivamente precipitata nei bassifondi della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Fiorentina travolge la Cremonese nel posticipo e si porta a +4 sulla terzultima posizione

Articoli correlati

Domani il posticipo allo Zini contro la Fiorentina. Cremonese, Nicola ritrova Terracciano in difesaDomani mattina la Cremonese lascerà il ritiro a Torre Boldone dove si è trattenuta per un paio di giorni a preparare la delicata sfida salvezza...

L’Udinese brilla: 3-0 sulla Fiorentina. I friulani stendono i viola nel posticipo del lunedìUdine, 2 marzo 2026 - L'Udinese ha sconfitto la Fiorentina per 3-0, nel posticipo del lunedì di Serie A.

FIORENTINA vs CREMONESE 1-0 | 2026 Serie A | Match Highlights

Una selezione di notizie su Fiorentina travolge

Temi più discussi: La Fiorentina cala il poker: Vanoli travolge la Cremonese, Nicola in caduta libera; Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1; In sei avanzano agli ottavi: si qualificano Fiorentina, One Touch, Sassuolo, Genoa, As Police Football e Lucchese; Tabellino partita Lecce vs Fiorentina.

La Fiorentina travolge la Cremonese nel posticipo e si porta a +4 sulla terzultima posizioneLa ventinovesima giornata del campionato di serie A, la decima del girone di ritorno, si chiude con un importantissimo scontro diretto in zona salvezza. oasport.it

Colpo viola allo Zini: la Fiorentina travolge la Cremonese 4-1 e si prende lo scontro salvezzaLa squadra di Vanoli domina lo spareggio con le reti di Parisi, Piccoli, Dodò e Gudmundsson. Okereke accorcia per i grigiorossi, ma i viola volano a quota 28 punti e allungano a +4 sulla zona retroces ... firenzetoday.it

Roma-Fiorentina 1999-2000 (4-0). Nei commenti il link completo della partita. Roma travolgente all’Olimpico: 4-0 alla Fiorentina in una serata dominata dai giallorossi. Grande protagonista della partita Vincenzo Montella, autore di una splendida tripletta che d - facebook.com facebook

#SerieA, #Udinese travolgente: 3-0 alla #Fiorentina. La classifica aggiornata x.com