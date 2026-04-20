Nel mondo di Osvaldo Cavandoli Il maestro che lasciò una Linea

Nel mondo di Osvaldo Cavandoli, artista noto per aver creato “La Linea”, si svolge una mostra che ripercorre la sua carriera artistica. L’esposizione, intitolata “Osvaldo Cavandoli”, rimarrà aperta fino al 7 giugno presso Palazzo Pirola, come parte della rassegna “Lapis”. La rassegna include anche le tappe della sua produzione che vanno da “Puppilandia” al “Cavafumetto”, evidenziando l’evoluzione del suo stile e delle sue opere.

Da “Puppilandia“ al “Cavafumetto“ sino al capolavoro creativo “La Linea“, cult planetario. Rimarrà allestita sino al 7 giugno (orari consultabili sul sito comunale), nell’ambito della rassegna “Lapis“ a Palazzo Pirola, la mostra “Osvaldo Cavandoli. Carriera di un uomo che lasciò un segno, anzi, una linea“, opere originali, riproduzioni, filmati e fotografie che ripercorrono la carriera di uno dei maestri indiscussi dell’animazione italiana. Il vernissage nel fine settimana, con l’assessore Nicola Basile e il curatore Cristoforo Moretti, il figlio dell’artista Sergio e un ospite d’onore, Bruno Bozzetto: "Osvaldo uno dei più grandi, manca enormemente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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