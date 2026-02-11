Il sociologo cameranese Fiorenzo Santini ha rintracciato gli avi dell’ex campione del mondo che giocò anche nell’Ancona in serie A Da Ruggeri a Osvaldo quando negli argentini scorre sangue marchigiano Anzi anconetano

Fiorenzo Santini, sociologo cameranese, ha scoperto le radici marchigiane di alcuni ex campioni argentini. Tra loro c’è Oscar Ruggeri, vincitore del mondiale del 1986, che ha un nonno nato a Sirolo. Santini ha trovato le carte che dimostrano come i sangue argentino e marchigiano si intreccino da generazioni, con antenati provenienti dalla provincia di Ancona.

C’è tanto delle Marche e della provincia di Ancona in Argentina, si sa. Scovando tra le carte, è emerso Oscar Ruggeri (classe 1962), campione del mondo 1986: il nonno Antonio nato nel 1893 a Sirolo partì per Corral de Bustos prima della Prima guerra mondiale. Giocò anche alcuni mesi nell’Ancona nel 1992 e si allenava nel campo del Coppo di Sirolo incredibilmente a poche centinaia di metri da dove migrò il suo nonno, da Montefreddo. Lo testimonia il sociologo cameranese Fiorenzo Santini, esperto nel rintracciare avi marchigiani di personaggi dello sport e dello spettacolo: "E’ uno dei tanti orgogli che accomunano noi marchigiani vedendo un altro discendente dei nostri migranti farsi così onore, in questo caso, in ambito calcistico". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il sociologo cameranese Fiorenzo Santini ha rintracciato gli avi dell’ex campione del mondo che giocò anche nell’Ancona in serie A. Da Ruggeri a Osvaldo, quando negli argentini scorre sangue marchigiano. Anzi anconetano Approfondimenti su Ruggeri Ancona "Tutto l'universo" è l'opera prima del regista marchigiano Matteo Damiani. Si gira anche ad Ancona “Squid Game – battaglia finale”: esce il gioco in scatola ispirato alla serie cult che ha conquistato il mondo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ruggeri Ancona Argomenti discussi: Dall'Argentina alle Marche: quando le radici di calciatori e attori affondano in Valmusone. Vittoria di carattere per l’Airole contro il Carlin’s Boys di Mister Scardigno nel Girone A di Serie C 5 In esclusiva su Goal5 Liguria le parole di Fiorenzo Favaloro, mister dei Biancoverdi #Goal5Liguria | #aportatadimanita | #NVMNews - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.