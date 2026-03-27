È scomparso all’età di 44 anni il maestro Antonino Messina, noto nel mondo della danza. La sua scuola, fondata e gestita con passione, ha formato numerosi talenti, contribuendo alla crescita di generazioni di ballerini professionisti. La notizia ha suscitato scalpore nel settore, lasciando un vuoto tra studenti e colleghi. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità artistica.

Alcamese di nascita ma palermitano d’adozione, si è spento dopo aver combattuto con una grave malattia. Nella sua lunga carriera, ha formato generazioni di ballerine e ballerini nella sua scuola "Danzarke" La sua scuola, grazie alla sua passione, era diventata una fucina di talenti per generazioni di ballerine e ballerini professionisti. Si è spento all'età di 44 anni il maestro di danza Antonino Messina, alcamese di nascita ma palermitano d'adozione, morto dopo aver combattuto a lungo una grave malattia. Nato nel 1981, aveva studiato danza a Roma prima di rientrare e fondare “Danzarke”. “Mentre lottava contro la malattia - racconta chi lo conosce - aveva deciso di lasciare un messaggio di amore e di speranza al nipote e a tutti i suoi amici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Lutto nel mondo della danza, muore a 44 anni il maestro Antonino Messina

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