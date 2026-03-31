Trentacinque alberi nel giardino della scuola

Nel giardino della scuola elementare Leonardo da Vinci di Vigonovo sono stati piantati 35 nuovi alberi. L’intervento è stato possibile grazie alla partecipazione del Comune all’iniziativa regionale denominata “Alberi in Pianura”. La piantumazione si inserisce in un progetto volto ad aumentare la presenza di verde nel territorio scolastico.

Sono 35 i nuovi alberi messi a dimora nel giardino delle scuole elementari Leonardo da Vinci di Vigonovo, grazie all’adesione del Comune all’iniziativa regionale “Alberi in Pianura”. Un intervento concreto di riqualificazione ambientale che punta a rendere più verde, accogliente e salubre l’ambiente scolastico. L’assessore all’ambiente Andrea Danieletto sottolinea: «Le piante arrivano dall’iniziativa regionale “Alberi in Pianura”, grazie alla quale abbiamo già distribuito circa 400 alberi ai cittadini di Vigonovo. Con questa nuova fornitura completiamo la sistemazione del perimetro della scuola elementare. È anche l’occasione per ringraziare la Regione, Legambiente e il Comitato Genitori per la partecipazione e il supporto». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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