Catania | il teatro in carcere riabilita e offre speranza ai detenuti Progetto Teatro Solidale in scena a Bicocca

A Catania, il teatro in carcere cerca di cambiare le cose. Il progetto “Teatro Solidale” porta spettacoli e speranza nei detenuti di Bicocca. Il Teatro Stabile di Catania lavora con l’associazione La Poltrona Rossa per offrire ai detenuti un’occasione di riabilitazione e di riscatto. Uno spettacolo dietro le sbarre che mira a ridare una possibilità a chi sta scontando la pena.

Il Teatro Stabile di Catania ha portato avanti un'iniziativa di forte impatto sociale e culturale all'interno degli istituti penitenziari di Catania Bicocca, in collaborazione con l'associazione La Poltrona Rossa. L'evento, parte del progetto internazionale "Teatro Solidale" promosso dal Théâtre de la Ville di Parigi, ha visto attori detenuti impegnati in prove aperte e rappresentazioni di classici come "Iliade – La discordia" e della fiaba "Peter Pan", quest'ultima in preparazione per una speciale rappresentazione in occasione della Festa del Papà. Questa azione concreta testimonia come il teatro possa rappresentare un potente strumento di riabilitazione e inclusione sociale, un diritto fondamentale per tutti, anche per chi si trova ad affrontare un percorso di detenzione.

