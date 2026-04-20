Il cantante torna in Italia con due concerti gratuiti tra Marche e Lazio, previsti tra il 2 e il 3 giugno. Le date si svolgeranno a Civitanova Marche e Formia e fanno parte del suo tour estivo 2026. Le iniziative sono state annunciate ufficialmente e coinvolgono il pubblico di queste regioni con spettacoli gratuiti.

Il tour estivo 2026 di Nek aggiunge due tappe fondamentali per il pubblico del Centro Italia, con appuntamenti fissati tra il 2 e il 3 giugno a Civitanova Marche e Formia. La tournée, dedicata ai successi che hanno segnato oltre trent’anni di carriera del cantante, vede l’artista protagonista in un format essenziale basato sul power trio. L’espansione del tour tra le Marche e il Lazio. Il calendario delle date estive si arricchisce con due nuovi incontri che portano la musica di Filippo Neviani in location specifiche della costa e delle piazze cittadine. Il primo appuntamento è previsto per il 2 giugno nella Piazza XX Settembre di Civitanova Marche (MC), mentre la serata successiva, il 3 giugno, si sposterà al Molo Amerigo Vespucci di Formia (LT).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nek torna in Italia: due nuove date gratuite tra Marche e Lazio

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