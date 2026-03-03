Tutti i concerti della primavera 2026 a Bologna | da Nek a Ermal Meta da Gianni Morandi a Giorgia

A Bologna, la primavera 2026 sarà ricca di concerti con artisti come Nek, Ermal Meta, Gianni Morandi e Giorgia. La stagione musicale prevede una serie di eventi che si svolgeranno nel corso della stagione, offrendo spettacoli per gli appassionati di diversi generi. Questi concerti si inseriscono nel calendario primaverile, in attesa delle principali manifestazioni estive programmate in città.

Un ricco pacchetto di concerti e show dal vivo sotto le Torri accompagnerà tutta la primavera, in attesa dei grandi eventi in programma quest'estate. Gianni Morandi che gioca in casa, Nek, Giorgia, Ermal Meta. E ancora altre voci, dal rap di Danno al progetto psichedelico di Tame Impala, dal ritmo di Jason Derulo ad Angelina Mango nei teatri. Ecco il calendario completo con tutte le date e le info utili, gli orari, le indicazioni. Un'agenda con tutti gli appuntamenti da segnarsi sul calendario per non perdersi neanche uno spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gianni Morandi, messaggio da brividi al figlio a poche ore da Sanremo: tutti in lacrimeSanremo 2026 si apre con un racconto che va oltre la scaletta e la competizione: al centro ci sono i legami familiari e la pressione che accompagna...

Stella Stellina, perché tutti parlano della canzone di Ermal Meta a Sanremo 2026Il Festival di Sanremo 2026 verrà probabilmente ricordato come l’edizione del romanticismo high-tech e dei cuori infranti a ritmo di...

