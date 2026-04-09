Palazzi inagibili | ore di paura Evacuati condomini e negozi Zara e Calcit restano chiusi

Nel primo pomeriggio di ieri, nel centro di una città toscana, sono stati evacuati due condomini e due negozi a causa di problemi strutturali ai palazzi. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate diverse ore, provocando disagi a residenti e commercianti. Zara e Calcit, due attività commerciali situate nelle vicinanze, sono rimaste chiuse per tutta la giornata. Non si segnalano feriti o altre conseguenze gravi.

di Angela Baldi AREZZO Due condomini e due negozi fatti evacuare in pochi minuti. È accaduto ieri nel primo pomeriggio in pieno centro. In piazza San Jacopo sono intervenuti i Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di un geometra e un ingegnere strutturale accorsi perchè allertati dagli stessi condomini in seguito alla caduta di alcune mattonelle nei giorni scorsi. I tecnici dopo un primo sopralluogo avvenuto ieri hanno velocemente attivato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra. A destare preoccupazione una colonna visibilmente inclinata e alcuni ferri esposti che hanno immediatamente fatto temere per un cedimento strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzi inagibili: ore di paura. Evacuati condomini e negozi. Zara e Calcit restano chiusi Colonna inclinata, evacuati condomini e negozi in piazza San JacopoArezzo, 8 aprile 2026 – Due condomini e due negozi fatti evacuare in pochi minuti. Leggi anche: “Hanno urlato di uscire subito”. Venti famiglie senza tetto nel palazzo pericolante (quello di Zara e Calcit) Temi più discussi: Palazzi inagibili: ore di paura. Evacuati condomini e negozi. Zara e Calcit restano chiusi; Rogo nel palazzo, evacuati tre alloggi; Incendio in via Bruna a San Francesco al Campo: distrutto il tetto di un caseggiato, tre famiglie sfollate; Fiamme in un appartamento, evacuato il palazzo per precauzione. Palazzi inagibili: ore di paura. Evacuati condomini e negozi. Zara e Calcit restano chiusiBrivido nella storica struttura di San Jacopo: colonna inclinata, segni di cedimento. Trema lo stabile sopra il portico dell’ex Cristallo: abitanti e impiegati portati fuori. lanazione.it Rogo nel palazzo, evacuati tre alloggiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Ciak Telesud. . Avviata la messa in sicurezza del campanile della Madonna del Carmelo di Ragalna dopo il terremoto del 4 marzo. Sono 550 le case danneggiate, 46 quelle inagibili - facebook.com facebook Intrusioni in edifici inagibili post sisma e filmati sui social, 4 denunciati. Attività dei carabinieri di Caldarola, indagati già coinvolti in precedenti fatti #ANSA x.com