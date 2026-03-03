Due attentati bombe fuori alle attività commerciali Torna la paura | Non possiamo più tacere

Due attentati con ordigni esplosivi sono avvenuti negli ultimi giorni tra Casapesenna e San Cipriano d'Aversa, colpendo delle attività commerciali. La notizia ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e ha spinto il Partito Democratico locale a chiedere di non tacere di fronte a questi episodi. La situazione ha riacceso il timore tra i cittadini della zona.

“Non possiamo tacere”. È un richiamo diretto alla memoria e alla responsabilità collettiva quello lanciato dal Partito Democratico di Casal di Principe dopo i due attentati dinamitardi che negli ultimi giorni hanno colpito l’area compresa tra Casapesenna e San Cipriano d'Aversa.A intervenire. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Gli attentati alla sinagoga australiana e all’Università Usa: torna la Paura Controlli nei locali, sanzionati i titolari idi due attività commercialiIn mattinata, i carabinieri della stazione di Piazza Verga, con il supporto della polizia locale, hanno svolto un servizio coordinato di controllo... Approfondimenti e contenuti su Due attentati Argomenti discussi: Due attentati, bombe fuori alle attività commerciali. Torna la paura: Non possiamo più tacere; Mafia e bombe a Casapesenna, l’ombra dei Venosa.