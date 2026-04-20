Negata la sospensione della pena a un detenuto gravemente malato nel carcere di Opera la denuncia | Così morirà

Un detenuto affetto da una grave malattia nel carcere di Opera ha richiesto la sospensione della pena, ma la richiesta è stata negata. La sua condizione comprende forti dolori e depressione, secondo quanto riferito. La ONG bon't worry iNGO ha segnalato il caso a Fanpage, evidenziando le condizioni di salute precarie del detenuto e le conseguenze possibili della decisione.

Un detenuto del carcere di Opera con una grave patologia ha denunciato "forti dolori e depressione". La ONG bon't worry iNGO ha segnalato il caso a Fanpage.it, parlando di "abbandono istituzionale" e di un contesto "incompatibile con le sue condizioni cliniche".🔗 Leggi su Fanpage.it

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