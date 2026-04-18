Umiliazioni nel carcere di Opera a Milano un detenuto | Mia madre costretta a spogliarsi e a fare flessioni

Una nuova denuncia arriva dal carcere di Opera a Milano, dove un detenuto ha raccontato di umiliazioni subite dalla madre durante un colloquio. Secondo quanto scritto, la donna sarebbe stata costretta a spogliarsi e a fare flessioni sotto controllo. La lettera di denuncia descrive controlli considerati invasivi e degradanti, sollevando nuovamente il tema delle condizioni di trattamento dei parenti durante i colloqui nel carcere.

Parenti umiliati durante i colloqui nel carcere di Opera: una nuova lettera denuncia presunti controlli invasivi e degradanti. "Mia madre costretta a spogliarsi e a fare delle flessioni", ha riferito un detenuto recluso nell'Istituto milanese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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