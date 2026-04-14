Presunti pestaggi nel carcere di Opera la moglie di un detenuto | Un agente mi ha detto | ti chiamerà l’obitorio

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Familiari di detenuti nel carcere di Opera hanno denunciato violenze e comportamenti aggressivi avvenuti durante le festività natalizie. Una donna ha riferito che un agente le avrebbe detto che sarebbe stata chiamata dall’obitorio, mentre altre testimonianze parlano di detenuti picchiati, spogliati e trasferiti senza spiegazioni chiare. Le accuse arrivano dopo una presunta aggressione avvenuta la sera della vigilia di Natale, che ha sollevato preoccupazioni sul trattamento all’interno della struttura.

"Detenuti picchiati, spogliati e trasferiti": i familiari hanno denunciato a Fanpage.it "violenze" e "silenzi" a Opera dopo la "brutale aggressione" che si sarebbe verificata la scorsa vigilia di Natale nel carcere milanese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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2026-01-26 PRATO - CARCERI, DETENUTI AGGREDITI E VIOLENTATI IN CELLA

Video 2026-01-26 PRATO - CARCERI, DETENUTI AGGREDITI E VIOLENTATI IN CELLA

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