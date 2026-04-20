‘Ndrangheta a Torino chiesti dieci anni di carcere per il boss di Cioccolató e dei mercatini di Natale Francesco Ferrara

In un procedimento giudiziario a Torino, la procura ha chiesto una condanna a dieci anni di reclusione per Francesco Ferrara, ritenuto coinvolto in attività legate alla criminalità organizzata. Ferrara è conosciuto per essere il boss di un evento di cioccolato e dei mercatini natalizi nella città. La richiesta si basa su accuse relative a presunte attività illecite associate alla criminalità organizzata. La decisione finale sulla condanna sarà presa dal tribunale.

Per la procura, il boss di Cioccolatò e dei mercatini torinesi di Natale Francesco Ferrara merita dieci anni di carcere. Oggi, 20 aprile, la sostituta procuratrice Manuela Pedrotta ha chiesto di condannarlo a questa pena, dopo aver ripercorso nella requisitoria tutti i dettagli dei suoi presunti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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