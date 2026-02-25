Rapina a Pasquale Di Francesco vittima di omicidio a Torino chiesti sei anni di carcere | Azione bruttissima finita ancora peggio

Merita sei anni di carcere perché ha “commesso un’azione bruttissima, finita ancora peggio”. Questa donna di 29 anni “ha un grande spessore criminale, è spregiudicata. Anche suo padre ha ammesso che è una bugiarda seriale, con una buona capacità manipolatoria. Non ha mai chiesto scusa, non merita neppure le attenuanti generiche”. Con queste parole ieri, 24 febbraio, al tribunale di Torino, la sostituta procuratrice Alessandra Provazza ha chiesto la condanna dell’imputata che avrebbe rapinato il tassista Pasquale Di Francesco, poco prima che venisse ucciso dal fidanzato di lei, già condannato in primo grado per omicidio preterintenzionale. La sera del 22 giugno 2022, l’imputata incinta di sette mesi e un altro uomo avevano incontrato Di Francesco in via Nizza. Si conoscevano anche per questioni di droga. Tutti, pare, facevano uso di crack. Lei avrebbe strappato una collanina dal collo della vittima, che avrebbe risposto rubandole la borsetta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Esce dal carcere dopo aver scontato 12 anni per omicidio, arrestato di nuovo per (tentata) rapina in banca

