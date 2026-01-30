Miami Heat di Fontecchio vincono a Chicago Oklahoma e Detroit ko

Nella notte italiana si sono giocate otto partite di NBA. L’unico italiano in campo, Fontecchio con il suo Miami Heat, ha contribuito con 2 rimbalzi e 3 assist. La squadra di Fontecchio ha vinto a Chicago, mentre Oklahoma e Detroit sono uscite sconfitte nelle rispettive partite. La notte si è conclusa con risultati contrastanti per le squadre italiane e per i loro avversari.

Otto partite disputate nella notte italiana dell'Nba, l'azzurro a referto con 2 rimbalzi e 3 assist ROMA - Otto partite di regular season di Nba nella notte italiana tra giovedì e venerdì. I Miami Heat di Simone Fontecchio vincono in casa di Chicago. Oklahoma e Detroit cadono a Minneapolis e Phoenix. Houston passa sul parquet di Atlanta e Denver piega Brooklyn. Dallas ko a Charlotte nonostante un Cooper Flagg storico. Miami vince in casa di Chicago 116-113. Heat che mandano sette giocatori in doppia cifra con Norman Powell top scorer (21 punti) e Bam Adebayo in doppia doppia (20 punti+12 rimbalzi).

