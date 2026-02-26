NBA Detroit piega Oklahoma | vincono anche Denver Milwaukee Houston San Antonio e Golden State

Nella notte NBA si sono giocate diverse partite importanti. I Pistons hanno battuto gli Thunder, mentre i Nuggets hanno vinto contro i Celtics. I Bucks hanno ottenuto la vittoria all’ultimo secondo contro Cleveland, e anche i team di Denver, Milwaukee, Houston, San Antonio e Golden State hanno portato a casa i loro risultati. Le sfide sono state intense e molto seguite dagli appassionati.

Notte ricca di partite tra mercoledì e giovedì nel campionato NBA: i Pistons superano i Thunder, i Nuggets dominano Boston, successo allo scadere per i Bucks contro Cleveland. Si chiude con diversi risultati significativi la notte NBA tra mercoledì e giovedì. A sorpresa cade Oklahoma sul parquet di Detroit, mentre Denver impone la propria forza contro Boston. Vittorie anche per Milwaukee, Houston, San Antonio e Golden State. Colpo interno dei Pistons, che si impongono 124-116 sui Thunder. Protagonista Cade Cunningham, autore di 29 punti e 13 assist, affiancato da un Jalen Duren da 29 punti e 15 rimbalzi. Oklahoma paga ancora l’assenza per infortunio di Shai Gilgeous-Alexander. 🔗 Leggi su Sportface.it Durant show, Houston vince a Detroit. Milwaukee perde con Denver, Giannis ancora infortunatoHouston passa con personalità a Detroit, i Pacers sorprendono i Thunder a Oklahoma City mentre Milwaukee va ko con Denver e deve fare i conti con... Notte Nba, Oklahoma City travolge Golden State: vincono Cavaliers, Bucks e LakersNov 26, 2025; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) celebrates after scoring against the Minnesota... Temi più discussi: NBA 2025-2026, recap 25 febbraio: Detroit piega Oklahoma nel big match; Cunningham e Duren stendono OKC, Denver schiaccia i Celtics. Spurs da 10 e lode; NBA 2025-2026, recap 21 febbraio: New York piega Houston, Phoenix batte Orlando ma perde Brooks. Cunningham e Duren stendono OKC, Denver schiaccia i Celtics. Spurs da 10 e lodeDetroit piega i Thunder nella sfida tra capolista. Decima vittoria consecutiva per gli Spurs, Cleveland cade a Milwaukee ... gazzetta.it Nba, Jokic trascina Denver: doppia doppia da urlo, Boston ko. Detroit sorprende OklahomaL'asso serbo, a referto con 30 punti e 12 rimbalzi, condanna i Celtics. Pistons convincenti contro i Thunder, colpo Golden State a Memphis ... corrieredellosport.it I San Antonio Spurs hanno dominato i Sacramento Kings (139-122), assicurandosi l'ottava vittoria consecutiva. Ad Austin gli Spurs hanno beneficiato di 28 punti, 15 rimbalzi, 6 assist messi a referto da Victor Wembanyama. #ANSA - facebook.com facebook