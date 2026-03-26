nba i celtics fermano la striscia dei thunder anche i pistons ko

Dopo dodici vittorie consecutive, la serie degli Oklahoma City Thunder si è interrotta nella partita contro i Boston Celtics, conclusa con il punteggio di 119-109. La sfida si è disputata al TD Garden, con i Celtics che hanno ottenuto la vittoria. Nel frattempo, anche i Detroit Pistons hanno subito una sconfitta nella stessa giornata.

New York (Stati Uniti), 26 marzo 2026 – Dopo dodici vittorie di fila è caduta l’imbattibilità degli Oklahoma City Thunder: a fermare la striscia vincente dei campioni NBA in carica sono stati i Boston Celtics, che si sono imposti al TD Garden 119-109. Dopo aver toccato il -11, i biancoverdi hanno cambiato passo con un parziale di 29-15 nel secondo quarto e hanno puntellato il loro tesoretto in una terza frazione in cui è salito in cattedra Jaylen Brown, autore nel frangente di 14 dei suoi 31 punti totali (ai quali ha aggiunto anche 8 rimbalzi e altrettanti assist). Ai Thunder, che sono incappati in una serata storta nel tiro da tre (32%) e hanno perso 43-35 la battaglia a rimbalzo, non è bastato un Shai Gilgeous-Alexander da 33 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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