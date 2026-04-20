Nella notte dei playoff NBA, Victor Wembanyama ha contribuito alla vittoria degli Spurs contro un avversario di rilievo. I Magic, invece, sono stati trascinati da Banchero, che ha segnato punti decisivi per la loro vittoria. Questa partita ha visto anche altri giocatori in campo, con momenti di intensità e spettacolo. Le sfide continuano, e le squadre si preparano per le prossime gare di eliminazione diretta.

Altra notte di esordi nei playoff Nba. Victor Wembanyama si impone con i suoi Spurs, battendo Portland in gara-1 e scrivendo la storia: dal 1997 nessuno aveva segnato 21 punti nel primo tempo di un debutto ai playoff e con questi 35 punti il francese ha anche superato il record di franchigia appartenuto a Tim Duncan, presente all'arena di San Antonio. Partono bene anche Thunder e Celtics, che battono rispettivamente Suns e Sixers, mentre i Magic vincono sul parquet dei Pistons grazie a un Paolo Banchero da 23 punti. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba Playoff highlights: Wembayama fa la storia, Banchero trascina i Magic

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