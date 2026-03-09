Nba Boston vince a Cleveland Doncic trascina i Lakers Banchero guida Orlando

Nella notte della regular season Nba, i Celtics hanno battuto i Cavaliers, mentre i Lakers hanno vinto contro i New York Knicks grazie a un’ottima prestazione di Doncic. Orlando ha invece dominato Milwaukee, con Paolo Banchero che ha realizzato 33 punti. Le partite hanno visto diverse squadre in campo per ottenere i risultati di giornata.

Notte ricca di partite nella regular season Nba: i Celtics superano i Cavaliers, i Lakers battono New York con un grande Doncic e Orlando domina Milwaukee con 33 punti di Paolo Banchero. La regular season Nba regala una notte intensa con diverse partite e prestazioni individuali di rilievo. Tra i risultati più importanti spicca il successo esterno dei Boston Celtics, che passano sul campo dei Cleveland Cavaliers con il punteggio di 109-98. La squadra di Boston ritrova il contributo decisivo del tandem Jaylen Brown – Jayson Tatum, protagonisti rispettivamente con 23 e 20 punti. Importante anche il supporto della panchina con Payton Pritchard, autore di 18 punti e 7 assist.