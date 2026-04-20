Durante un’apparizione televisiva, Natasha Stefanenko ha parlato del padre, Boris, venuto a mancare recentemente. La conduttrice ha descritto il dolore provato a causa della perdita e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua battaglia contro la PSP, una malattia neurodegenerativa. La sua testimonianza si è concentrata sulla difficile esperienza familiare legata alla malattia e alla perdita del genitore.

Il dolore per la perdita di Boris, padre di Natasha Stefanenko, è emerso con tutta la sua crudezza durante l’ultima apparizione televisiva della giovane conduttrice. Il decesso, avvenuto lo scorso 28 marzo, è stato causato da una complessa patologia neurodegenerativa che ha logorato l’uomo per nove lunghi anni. La progressione devastante della PSP e il declino fisico. Boris ha lottato contro la paralisi sopranucleare progressiva, una forma di malattia parkinsoniana priva di cure mediche disponibili. La natura stessa della patologia ha determinato un percorso di sofferenza caratterizzato da forti blocchi muscolari e cadute frequenti verso il retro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Natasha Stefanenko: il dramma del padre e la dura lotta contro la PSP

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