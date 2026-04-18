Sasha Sabbioni, nata nel 2000, è la figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. Cresciuta tra Los Angeles e l’Italia, si distingue per il suo aspetto e per le sue scelte personali. La giovane donna ha un rapporto di famiglia con personaggi noti nel mondo dello spettacolo e della moda. La sua presenza è spesso commentata sui social media, dove condivide parte della sua vita quotidiana.

Classe 2000, Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni ed è una giovane donna con le idee molto chiare. Il suo volto era praticamente sconosciuto fino all 2022, anno in cui ha partecipato a Pechino Express in coppia con la sua celebre madre, la modella e conduttrice televisiva Natasha Stefanenko. La figlia di Stefanenko è cresciuta sulle passerelle, portando la sua bellezza russa anche sul piccolo schermo grazie a programmi di successo e proprio in Italia, Paese in cui vive ormai da moltissimi anni, ha conosciuto il suo grande amore, Luca Sabbioni, ex modello laureato in Giurisprudenza e oggi imprenditore nel settore delle calzature.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Sasha Sabbioni, la bellissima figlia di Natasha Stefanenko e Luca, tra Los Angeles e l’Italia

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