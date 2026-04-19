Natasha Stefanenko, ieri 18 aprile, è stata ospite nel salotto di “ Verissimo ” per condividere con Silvia Toffanin il lutto del padre Boris, interrompendosi per la commozione: “Mio papà è scomparso il 28 marzo, aveva una malattia neurodegenerativa parkinsoniana. Si chiama PSP, paralisi sopranucleare progressiva “. “Non ci sono cure. – ha continuato – È una malattia che provoca un blocco muscolare molto forte e la persona cade spesso all’indietro, pian piano muore dopo sei o dieci anni, mio papà ha resistito molto, nove anni. Ma non muori per la malattia, ma per le conseguenze, magari non riesci a deglutire e quindi la saliva ostruisce il passaggio, prendi infezioni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà è morto per le conseguenze di una malattia neurodegenerativa. Non riesci a deglutire e quindi la saliva ostruisce il passaggio, prendi infezioni”: Natasha Stefanenko piange a “Verissimo”

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