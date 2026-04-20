Nasce la Fondazione Trentina per la Vista

Oggi, lunedì 20 aprile, si è tenuta a Palazzo Benvenuti la presentazione della nuova Fondazione Trentina per la Vista. La fondazione nasce con l’obiettivo di creare una rete tra i diversi soggetti impegnati nelle tematiche dell’ipovisione, della prevenzione, della ricerca e dell’inclusione. Durante l’evento sono stati illustrati i principali ambiti di intervento e le finalità del nuovo ente, che si inserisce nel panorama regionale dedicato alle problematiche visive.

Rete fra i diversi soggetti che lavorano sulle tematiche dell'ipovisione, prevenzione, ricerca, inclusione: sono le parole chiave emerse dalla presentazione, avvenuta oggi, lunedì 20 aprile, a Palazzo Benvenuti, di un nuovo soggetto in Trentino, la Fondazione Trentina per la Vista, che scaturisce.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Lombardini22, nasce la Fondazione B.LiveLombardini22, gruppo leader di architettura e ingegneria in Italia, lancia la Fondazione B. Leggi anche: Energia verde e innovazione: nasce la fondazione "Just b Ets" per la transizione giusta Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Conclusa oggi a Pieve Tesino Caratteri sportivi, la prima edizione del progetto Combinazioni; A Trento inaugurata la Fondazione Scuola e Ricerca Dario Ianes; Cittadino onorario di Trento, Benito Mussolini e il Trentino: Uct di aprile è in edicola; Integrazione e nuove cittadinanze: un bando per comunità inclusive e accoglienti. Fondazione trentina per la vista, a Trento una nuova realtà di volontariatoAffianca l'attività dell'Unione italiana ciechi. Nessuna contrapposizione con Abilnova, assicura il presidente Paolo Piccoli ... rainews.it Una nuova realtà di volontariato a Trento: la Fondazione trentina per la vista collaborerà con l'Unione ciechi, lavorando anche nel campo della ricerca. - facebook.com facebook