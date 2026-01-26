Energia verde e innovazione | nasce la fondazione Just b Ets per la transizione giusta

Il 26 gennaio a Brindisi è stata ufficialmente presentata la fondazione Just b Ets, dedicata a promuovere una transizione energetica sostenibile e innovativa. La nuova realtà si propone di favorire iniziative e progetti che sostengano l’uso di energia verde, contribuendo a un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente. La presentazione si è svolta nella storica sala della Colonna di palazzo Nervegna.

È stata presentata a Brindisi la nuova alleanza territoriale. L'obiettivo è quello di trasformare la città in un polo attrattivo e sostenibile BRINDISI - È stata presentata oggi lunedì 26 gennaio, nella sala della Colonna di palazzo Nervegna, la fondazione Just b Ets. In un periodo caratterizzato da profonde transizioni industriali, ambientali e sociali, la nuova fondazione di partecipazione si propone come infrastruttura abilitante del cambiamento, con l'obiettivo di rendere Brindisi una città da scegliere, in cui tornare e restare. L'iniziativa ha ricevuto immediato supporto istituzionale, con il sindaco Giuseppe Marchionna e il presidente di Confindustria Brindisi Giuseppe Danese, che hanno espresso piena disponibilità a sostenere il percorso, riconoscendone il valore strategico.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su energia verde

Nasce la Fondazione Start Attractor, un innovativo hub che mette in rete imprese, startup e ricerca accademica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su energia verde

Argomenti discussi: Giornata internazionale dell'energia pulita: perché si celebra; Agrivoltaico tra i filari: ricerca e innovazione a Ora (Alto Adige); Ricerca e sviluppo nel settore energia: crescono gli investimenti delle aziende; Innovazione off-grid: il trasporto che genera la propria energia.

Energia, Brandolini (Utilitalia): Reti e innovazione per guidare transizione verdeLe utilities operano su un ampio spettro di attività energetiche: dalla gestione delle reti tradizionali agli investimenti su rinnovabili, idrogeno e cattura della CO2. Così Filippo Brandolini, ... adnkronos.com

Innovazione, efficienza e condivisione: la ricetta per il futuro verdeAnche Siad, il gruppo chimico specializzato nella produzione e nella fornitura di gas industriali, sta puntando tutto sull’innovazione: «Nella nostra sede di Napoli abbiamo avviato la procedura per ... ecodibergamo.it

IL CASO ++ Confagricoltura: «Verso l'eliminazione dei prezzi minimi garantiti. Oltre a produrre energia "verde", gli impianti permettono una gestione ecologica dei residui agricoli» - facebook.com facebook