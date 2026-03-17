Lombardini22 nasce la Fondazione BLive

Lombardini22, società di architettura e ingegneria in Italia, ha annunciato la creazione della Fondazione B.Live, che sarà guidata da Marco Marcatili e avrà sede a Bologna. La fondazione è stata ufficialmente costituita e si occuperà di attività legate al settore. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda.

Lombardini22, gruppo leader di architettura e ingegneria in Italia, lancia la Fondazione B.Live, guidata da Marco Marcatili (foto), con sede a Bologna. La Fondazione ETS mira a favorire il dialogo tra pubblico e privato su sviluppo urbano, con focus su città piccole e medie, abitare sostenibile e infrastrutture tecnologiche. Il CdA include Franco Guidi (Lombardini22), Costanza De Stefani (C40), Valeria Falcone (Colliers) e Fabio Ferrari (Nude Hub). B.Live opera come hub di competenze per amministrazioni, investitori e imprese, promuovendo progetti innovativi di lungo termine, dalle politiche di prossimità alla pianificazione nazionale, valorizzando dati, AI e neuroscienze applicate agli spazi urbani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lombardini22, nasce la Fondazione B.Live Articoli correlati Napoli, nasce la Fondazione per Domenico: "Vicinanza senza precedenti"Pochi giorni fa l'Italia dava l'ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo complicazioni... Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico CaliendoDopo la raccolta fondi promossa dal Comitato omonimo, con l'atto costitutivo nascerà ufficialmente la Fondazione con l'obiettivo di offrire supporto... Tutto quello che riguarda Lombardini22 nasce la Fondazione B Live Discussioni sull' argomento Lombardini22, nasce la Fondazione B.Live; Lombardini22 avvia la fondazione B.Live, alla guida Marco Marcatili; Lombardini22 avvia la Fondazione B.Live: presidente Marco Marcatili. Lombardini22 avvia la fondazione BLive, alla guida Marco MarcatiliLombardini22 lancia la Fondazione B.Live e sarà l’economista Marco Marcatili, già direttore sviluppo di Nomisma, oggi nel direttivo di Lombardini22, a guidarla. Scegliendo Bologna come sede, B.Live, c ... msn.com Lombardini22 avvia la fondazione B.Live, alla guida Marco Marcatili requadro.com/lombardini22-a… via @Requadro2 x.com L’assessore Enrico Daga affida lo sviluppo a Lombardini22 e all’economista Marco Marcatili: «Non è una scelta di immagine, ma di metodo. Puntiamo su innovazione e attrattività europea». - facebook.com facebook