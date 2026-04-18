Caserta nasce l’Osservatorio sui diritti delle persone detenute

A Caserta è stato istituito il primo Osservatorio provinciale sui diritti delle persone private della libertà. L'organismo rappresenta una rete stabile tra istituzioni, magistratura, settore sanitario e associazioni del terzo settore. La sua creazione mira a monitorare e tutelare i diritti di coloro che si trovano in carcere o in altre strutture di detenzione. L’Osservatorio opererà per raccogliere dati e promuovere iniziative a favore delle persone detenute.

Istituito il primo Osservatorio provinciale sui diritti delle persone private della libertà: rete stabile tra istituzioni, magistratura, sanità e terzo settore. Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia, iniziativa promossa e fortemente voluta dal Garante provinciale, Don Salvatore Saggiomo. L’Osservatorio nasce come organismo stabile di studio, monitoraggio e proposta, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali negli istituti penitenziari del territorio e di promuovere un modello di esecuzione penale orientato alla legalità costituzionale, al reinserimento sociale e alla responsabilità istituzionale condivisa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Caserta, nasce l’Osservatorio sui diritti delle persone detenute Notizie correlate Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i Diritti delle Persone Private della Libertà PersonaleNasce a Caserta il primo Osservatorio per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia, iniziativa promossa e fortemente... Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provinciaA sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente della Provincia di Caserta, Aneto Colombiano, che ha evidenziato l’importanza di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Caserta, nasce l’Osservatorio Don Peppino Diana per vigilare sui diritti dei detenuti |; Prestiti e cessione del quinto, Caserta guida la Campania: qui si chiedono gli importi più alti; ID di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Vinitaly 2026, il Piemonte schiera 108 aziende: arriva il nuovo osservatorio per i mercati esteri. Caserta, nasce l’Osservatorio Don Peppino Diana per vigilare sui diritti dei detenutiUn nuovo organismo permanente monitorerà la condizione delle carceri della provincia di Caserta. Inaugurazione ufficiale venerdì 17 aprile con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione della vice ... casertaweb.com ADDIO A OSCAR «Caserta è un pezzo di vita. Una cosa mi è sempre rimasta impressa: "O surdato 'nnamurato", canzone che la nostra tifoseria intonava tutte le partite. Ho ancora i brividi». Caserta perde il suo eroe. Mai dimenticato, e che mai potrà esserlo. - facebook.com facebook Purtroppo ci ha lasciato Oscar Schmidt… - in carriera ha segnato quasi 11 mila punti in più di Kareem Abdul-Jabbar (secondo in Nba), esattamente 49.737 in 1615 partite (media 30,8....). - ha giocato ventinove stagioni, dai 16 ai 45 anni. - 8 stagioni a Caserta, x.com