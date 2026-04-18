Caserta nasce l’Osservatorio sui diritti delle persone detenute

Da puntomagazine.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta è stato istituito il primo Osservatorio provinciale sui diritti delle persone private della libertà. L'organismo rappresenta una rete stabile tra istituzioni, magistratura, settore sanitario e associazioni del terzo settore. La sua creazione mira a monitorare e tutelare i diritti di coloro che si trovano in carcere o in altre strutture di detenzione. L’Osservatorio opererà per raccogliere dati e promuovere iniziative a favore delle persone detenute.

Istituito il primo Osservatorio provinciale sui diritti delle persone private della libertà: rete stabile tra istituzioni, magistratura, sanità e terzo settore. Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia, iniziativa promossa e fortemente voluta dal Garante provinciale, Don Salvatore Saggiomo. L’Osservatorio nasce come organismo stabile di studio, monitoraggio e proposta, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali negli istituti penitenziari del territorio e di promuovere un modello di esecuzione penale orientato alla legalità costituzionale, al reinserimento sociale e alla responsabilità istituzionale condivisa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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