Narciso Night 2026 | Pian della Cavalla dal tramonto alle stelle

Narciso Night 2026 si svolge al Pian della Cavalla, all’interno del Parco Regionale dell’Antola. L’evento permette di osservare i narcisi durante il tramonto e fino alle ore notturne. Viene proposto un modo nuovo di ammirare questa fioritura, con un’attenzione particolare alle piante presenti nell’area protetta. La manifestazione si svolge in un’area naturale destinata alla tutela e alla visita pubblica.

Osservare i narcisi con occhi nuovi! Un approccio originale per ammirare i narcisi di Pian della Cavalla, nell’area protetta del Parco Regionale dell’Antola. Dall’altura ammireremo l’avvallamento verde libero dai turisti delle ore diurne, con singolare compiacimento gusteremo il momento.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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