Il Festival di Sanremo 2026 si svolge dal 26 febbraio al 2 marzo e questa sera, 27 febbraio, ospita Tony Pitony che salirà sul palco per duettare con alcuni degli artisti in gara. La sua presenza si aggiunge alle esibizioni previste, attirando l’attenzione su un evento musicale che quest’anno vede numerosi interpreti e collaborazioni. La partecipazione di Pitony si inserisce nel ricco calendario della manifestazione.

Tony Pitony è uno dei cantanti che questa sera, 27 febbraio 2026, saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026 per duettare con gli artisti in gara. Tony si esibirà con Ditonellapiaga. Una grande vetrina per il cantante che è esploso negli ultimi mesi. Merito delle sue canzoni dissacranti, ma anche del suo look particolare. Ad attirare l’attenzione è infatti anche la maschera che indossa l’artista. La sua iconica maschera con ciuffo nero stile Elvis Presley e occhiali scuri è diventata un vero e proprio simbolo virale, tanto da essere stata ricercatissima non solo dai fan che vogliono imitarlo ai concerti, ma anche da chi cerca un costume originale per le feste di Carnevale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, ospite Tony Pitony: prezzo alle stelle per la maschera dal cantante

I concerti e le date del tour di Tony Pitony, il cantante ospite a Sanremo 2026 nella serata delle CoverI concerti e le date del tour di Tony Pitony, il cantante ospite a Sanremo 2026 nella serata delle Cover, tappe, città, dove, quando Quali sono le...

Chi è Tony Pitony: il cantante mascherato che sta facendo parlare Sanremo 2026Tony Pitony è un performer siciliano che si presenta con una maschera da Elvis Presley e un repertorio volutamente irriverente: testi espliciti,...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: ospiti, scaletta, orari e chi canta stasera; Tony Pitony accende il Fantasanremo: l'esibizione sulla nave al largo di Sanremo; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Tony Pitony a Sanremo: morte o rivincita della musica alternativa?.

Chi è Tony Pitony a Sanremo 2026: da Culo a Frank Sinatra, il blitz che non abbiamo visto arrivareTony Pitony approda all’Ariston con Ditonellapiaga per Sanremo 2026. Da Culo e Scapezzolate al palco del Festival: il blitz che nessuno aveva previsto. fanpage.it

Sanremo 2026, gli ospiti più curiosi dei duetti nella serata cover da Tony Pitony e Belen a Francesca FagnaniL'irriverente Tony Pitony, la showgirl Belen e la giornalista Francesca Fagnani: gli insoliti ospiti dei duetti della serata cover di Sanremo 2026 ... virgilio.it

Tony Pitony sbarca a Sanremo 2026 e lo fa con un duetto che nessuno aveva previsto. L’artista, diventato virale con brani irriverenti, salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Ditonellapiaga per interpretare “The Lady is a Tramp”, classico reso celebre da Frank - facebook.com facebook

Tony Pitony porta il suo tatuaggio con scritto "pizza" a Sanremo: "Vaff… a chi dice che è buona solo in Italia" - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com