Ivan Zazzaroni, nel suo articolo sul Corriere dello Sport, commenta le dichiarazioni di un allenatore di una squadra di calcio italiana, sostenendo che il secondo posto rappresenta comunque una posizione privilegiata. La frase dell'allenatore, che ha generato molte discussioni, viene citata e analizzata senza interpretazioni o giudizi personali. Zazzaroni conferma la validità di questa visione, senza aggiungere considerazioni ulteriori.

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, dà ragione a Conte senza se e senza ma. E lo fa partendo proprio dalla frase che ha scatenato polemiche — quella sul secondo posto. “ C’è chi critica Antonio Conte per aver ricordato che il secondo è il primo degli ultimi “, scrive Zazzaroni. “ L’allenatore del Napoli, per il quale la sconfitta è una morte apparente, comunque uno stravincente, ha semplicemente ripreso una frase di Enzo Ferrari, la cui fabbricascuderia crebbe attraverso le vittorie, non i secondi posti”. Il ragionamento di Zazzaroni è netto: “ Nella vita puoi avere risultati o scuse, non tutti e due”. Non è cinismo, è la descrizione del calcio italiano per quello che è.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zazzaroni dà ragione a Conte: “Il secondo è il primo degli ultimi”, nel calcio italiano è così

Notizie correlate

Marzo 2026 il secondo più piovoso degli ultimi 50 anni in Abruzzo: da record nel PescareseI dati sono stati diffusi da Gabriele Curci del centro di eccellenza Cetemps in base allo storico delle rilevazioni delle precipitazioni sul nostro...

Roma Juventus è anche Gasperini contro Spalletti: filosofie a confronto, così hanno cambiato il calcio italiano nel corso degli anniJuventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato...