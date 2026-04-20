Napoli sicura è Napoli che cresce | Basta con gli alibi servono fatti!

Un rappresentante locale ha dichiarato che Napoli può svilupparsi solo se vengono affrontate concretamente le questioni di sicurezza urbana. Ha aggiunto che senza un’effettiva tutela dei cittadini e delle aree pubbliche, il rilancio del turismo e dell’economia rischia di rimanere un'illusione. La frase è stata pronunciata durante un evento pubblico dedicato alla promozione della città, attirando l’attenzione su temi legati alla sicurezza e allo sviluppo.

Enrico Ditto lancia l'allarme: “Senza sicurezza urbana reale, il rilancio turistico ed economico di Napoli resta un castello di sabbia” Napoli. Enrico Ditto, imprenditore napoletano di riferimento nel settore dell'ospitalità, torna a farsi sentire con una presa di posizione netta e senza filtri sul tema della sicurezza urbana a Napoli: una questione che — sostiene — non può più essere trattata come sfondo di polemiche stagionali, ma deve diventare priorità strutturale dell'agenda pubblica cittadina. «Napoli attrae milioni di visitatori, genera entusiasmo in tutto il mondo, scala le classifiche delle destinazioni più desiderate. Ma continuiamo a costruire su fondamenta instabili se non affrontiamo con serietà il problema della sicurezza percepita e reale nelle nostre strade», dichiara Ditto.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli sicura è Napoli che cresce: “Basta con gli alibi, servono fatti!” Notizie correlate Leggi anche: Napoli, gli infortuni non siano un alibi per una Champions fallimentare (The Athletic) Caterino sulla zona industriale: "Basta tavoli tecnici, servono fatti e cronoprogrammi"La consigliera comunale interviene sull'istituzione di un nuovo organismo di studio per il monitoraggio e il rilancio dell’area "Un altro comitato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli sicura è Napoli che cresce: Basta con gli alibi, servono fatti! - Napoli Village - Quotidiano di; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Rapina in banca a Napoli, Credit Agricole: Le cassette di sicurezza? Basate su livelli concentrici di protezione; Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna. Napoli sicura è Napoli che cresce: Basta con gli alibi, servono fatti!Enrico Ditto, imprenditore napoletano di riferimento nel settore dell'ospitalità, torna a farsi sentire con una presa di posizione netta e senza filtri sul ... napolivillage.com Patto per Napoli sicura, Caldoro: Un accordo concretoE' stato siglato, nella sede della Prefettura di Napoli, il Patto per Napoli sicura , un'intesa tra le istituzioni locali per aumentare la lotta alla criminalità organizzata e sensibilizzare i ... regione.campania.it ABC Napoli: Acqua sicura e costantemente monitorata. Nessuna correlazione con i casi di #epatite A. ABC – Acqua Bene Comune Napoli interviene per rassicurare cittadini e istituzioni in merito alla qualità dell’acqua distribuita nella città, alla luce del rece - facebook.com facebook