Caterino sulla zona industriale | Basta tavoli tecnici servono fatti e cronoprogrammi

Caterino ha criticato la gestione della zona industriale, evidenziando che i tavoli tecnici non bastano più. La causa principale è la mancanza di azioni concrete e di un cronoprogramma chiaro, che rallentano lo sviluppo. Secondo lui, si deve passare dalle parole ai fatti, adottando decisioni rapide e pianificazioni precise. La sua richiesta riguarda progetti reali e tempi definiti, per evitare ulteriori ritardi. Caterino insiste sulla necessità di azioni tangibili, non solo di discussioni, per far avanzare il settore industriale locale.

La consigliera comunale interviene sull'istituzione di un nuovo organismo di studio per il monitoraggio e il rilancio dell'area "Un altro comitato permanente non è, di per sé, sinonimo di sviluppo. Il progresso si misura con scelte coraggiose, atti amministrativi concreti e tempi certi". Non usa giri di parole Lia Caterino, consigliera comunale di Casal di Principe, per commentare la linea programmatica n. 4 dell'Amministrazione, che punta all'istituzione di un organismo di studio per il monitoraggio e il rilancio dell'area industriale e artigianale. Secondo la consigliera, il rischio è che la burocrazia prevalga sull'operatività.