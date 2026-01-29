Il Napoli si prepara alla sfida decisiva in Champions League, ma gli infortuni continuano a pesare sulla squadra. La partita contro il Chelsea si è complicata ulteriormente dopo il rigore concesso da Juan Jesus, che ha messo in salita il cammino azzurro. La squadra di Spalletti deve ora stringere i denti e trovare le forze per superare le difficoltà, senza usare gli infortuni come scusa.

The Athletic non salva il Napoli e la sua Champions. La fotografia? Il rigore che Juan Jesus ha concesso al Chelsea ha reso tutto più complicato esattamente come era successo contro il Copenaghen. Va bene gli infortuni, ok le limitazioni imposte al Napoli nel mercato di gennaio, ma come si spiegano i sei gol presi ad Eindhoven, la partita molle contro Eintracht e Copenaghen ed altri svarioni? Poi il resto lo hanno fatto gli infortuni. Questa l’analisi del quotidiano newyorkese. “Alla vigilia della partita decisiva di Champions League del Napoli contro il Chelsea, Antonio Conte ha detto che al peggio non c’era mai fine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, gli infortuni non siano un alibi per una Champions fallimentare (The Athletic)

Approfondimenti su Napoli Champions

Il mercato del Napoli ha suscitato molte critiche e dubbi, ma le decisioni sono spesso il risultato di scelte complesse e di vari fattori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: Perché Conte si infastidisce se chiediamo della situazione degli infortuni del Napoli? Ugolini: Non lo so A Sky provano a capire il perché l'allenatore del Napoli sembra non apprezzare le domande sui numerosi infortuni occorsi ai calciatori in questa stagion; Politano e Rrahmani si fermano per infortunio: saltano la Juve; Infortuni e torti arbitrali. Ma questo non sembra più il Napoli di Conte; Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato.

Macché infortuni, il Napoli è fatto a pezzi all’estero: Non hanno la qualità per la ChampionsL'ex nazionale americano Mike Grella impietoso nell'analizzare punto per punto i problemi del Napoli eliminato dalla Champions: Questa è la verita ... fanpage.it

La Cbs sul Napoli: Gli infortuni non accadono per magia. Conte chiede tutto ai giocatori e sappiamo poi cosa succedeSu Cbs Sports Golazo, noto network calcistico statunitense, è stato analizzato il momento delicato del Napoli di Antonio Conte ... ilnapolista.it

The Athletic - Douglas Luiz all'Aston Villa: le cifre dell'accordo con la Juventus - facebook.com facebook

The Athletic: il #NottinghamForest offre 35 milioni di sterline per #Mateta x.com