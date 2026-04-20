Napoli si fa laboratorio | il passato rinasce nel JUS Museum

A Napoli, dal 23 aprile al 31 maggio 2026, il JUS Museum all’interno di Palazzo Calabritto ospiterà una mostra collettiva intitolata Dal frammento alla visione. La rassegna si svolge in un edificio storico della città e presenta una selezione di opere artistiche provenienti da vari autori. L’evento si inserisce nel contesto di un progetto espositivo che coinvolge diverse espressioni artistiche e offre uno sguardo sul rapporto tra passato e presente.

Dal 23 aprile al 31 maggio 2026, il JUS Museum situato all’interno dello storico Palazzo Calabritto a Napoli ospiterà la mostra collettiva Dal frammento alla visione. L’iniziativa, curata da Alberto Mattia Martini, fa parte della rassegna Visioni Contemporanee promossa dal Comune di Napoli per trasformare la città in un laboratorio creativo che colleghi il centro ai quartieri periferici, proponendo una rilettura del passato non come un deposito statico, ma come un archivio dinamico e riscrivibile. Il progetto espositivo nasce da una sinergia tra diverse realtà artistiche, includendo la collaborazione con la Galleria Melesi di Lecco e Colossi Arte Contemporanea di Brescia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli si fa laboratorio: il passato rinasce nel JUS Museum Notizie correlate Tra passato e futuro. L’ex Manifattura rinasce. Nuova vita con la Statale ma i simboli non si toccanoCi si aspettava che qui potessero trovare casa una nuova sede della biblioteca e un mercato coperto, volontà espresse nel programma elettorale della... Milano: Conca De Amicis rinasce, un quartiere storico diventa laboratorio d’arte e design urbano.Milano punta su arte, design e artigianato per riqualificare un’area storica del centro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Presentata la seconda edizione del progetto Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli; La grafica come atto di resistenza nella nuova edizione del festival DESINA; Napoli, apre al pubblico il nodo territoriale del Biodiversity Gateway: laboratori scientifici, esperienze pratiche, visite guidate; Napoli, Rua Catalana diventa laboratorio nomade: l’intesa tra il Collettivo O.R.A. e il Premio Rua Viva. Napoli, Rua Catalana diventa laboratorio nomade: l’intesa tra il Collettivo O.R.A. e il Premio Rua VivaNapoli, Rua Catalana diventa laboratorio nomade: l’intesa tra il Collettivo O.R.A. e il Premio Rua Viva .Nasce un dispositivo curatoriale di cooperazione aperto e processuale. Linguaggi, pratiche e ... lapilli.eu Napoli, apre al pubblico il nodo territoriale del Biodiversity Gateway: laboratori scientifici, esperienze pratiche, visite guidateÈ stato inaugurato oggi, mercoledì 15 aprile 2026, presso la Casina Pompeiana, all’interno della Villa Comunale di ... msn.com Lorenzo Pellegrini è uno dei nomi in orbita Napoli per il prossimo anno: vi piacerebbe come acquisto facebook Com'è andato l'incontro tra Lukaku e il #Napoli #SkySport x.com