L’ex Manifattura torna a vivere. Dopo anni di abbandono, l’area sta riprendendo forma con il progetto della Statale, che prevede l’insediamento di nuove aule e laboratori. Tuttavia, i simboli storici del luogo restano intatti, e la città aspetta con attenzione i prossimi passi. Si sperava anche in una biblioteca e in un mercato coperto, promesse fatte durante la campagna elettorale di Lorenzo Radice. Ora si attende di capire se queste idee prenderanno davvero corpo.

Ci si aspettava che qui potessero trovare casa una nuova sede della biblioteca e un mercato coperto, volontà espresse nel programma elettorale della coalizione di Lorenzo Radice. A conti fatti nella ex Manifattura arriverà di certo un distaccamento dell’ Università Statale di Milano, soluzione altrettanto intrigante e qualificata. Dopo l’annuncio arrivato attraverso lo scarno comunicato che anticipa la presentazione dell’accordo, fissata per la prossima settimana, cresce l’attesa per comprendere quali siano esattamente i termini della collaborazione e cosa, di preciso, l’Università Statale di Milano insedierà negli spazi della ex Manifattura, più precisamente nell’edificio principale dell’area tutelato dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra passato e futuro. L’ex Manifattura rinasce. Nuova vita con la Statale ma i simboli non si toccano

