?Epatite viaggio nei laboratori Abc | L?acqua di Napoli è controllata nessun rischio

I laboratori Abc di Napoli monitorano quotidianamente l’acqua della città, assicurandone la purezza e il rispetto degli standard di sicurezza. Non ci sono evidenze di rischi legati all’epidemia di epatite, secondo le analisi eseguite regolarmente. La città si affida a queste verifiche continue per garantire che l’acqua distribuita sia sicura per tutti i cittadini.

L’acqua di Napoli è pura e controllata, nessun timore per l’epidemia di Epatite: i laboratori della Abc eseguono, da sempre, analisi quotidiane per verificare che dai rubinetti sgorghi acqua senza contaminazioni. Sulla questione è intervenuto il direttore generale di Abc, Acqua Bene Comune, Sergio De Marco con un comunicato destinato a tranquillizzare i cittadini: «Sulla base dei dati in nostro possesso e delle verifiche costanti che effettuiamo, possiamo affermare con ragionevole certezza che il virus dell’epatite A non è presente nelle acque distribuite nella città di Napoli. Il nostro sistema di controllo è rigoroso, continuo e pienamente conforme alle normative vigenti». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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