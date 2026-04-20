Napoli ritorno a novembre | Conte è di nuovo nel mirino della piazza

Napoli torna a parlare di passato e di un evento che risale a novembre 2025. La piazza si è mobilitata di nuovo, concentrando l’attenzione sulla figura di un ex allenatore. La discussione si è concentrata su manifestazioni e cortei che hanno coinvolto diverse centinaia di persone, riaccendendo il dibattito pubblico sulla presenza e il ruolo di questa persona nel contesto cittadino. Le proteste sono state accompagnate da cartelli e slogan, creando un clima di forte tensione.

Napoli, 20 aprile 2026 - Ritorno al passato e per la precisione a novembre 2025, il momento più basso del rapporto tra parte della piazza partenopea e Antonio Conte: la pesantissima sconfitta con la Lazio, che per il Napoli ha significato di fatto la fine della già complicata rincorsa scudetto, oltre alla perdita del secondo posto appannaggio del Milan, ha riaperto quella crepa che si era creata in autunno, quando la prima grande crisi di gioco e risultati fece capire a tutti che la stagione sarebbe stata più complicata di quella precedente. E così è stato, nonostante la pillola dolce della Supercoppa Italiana aggiunta alla bacheca. Seppur...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, ritorno a novembre: Conte è di nuovo nel mirino della piazza Notizie correlate Conte nel mirino della Procura Figc dopo la beffa di Napoli-ComoNAPOLI, 12 Febbraio 2026 – La “colpevole” mancata espulsione di Jacobo Ramon durante Napoli-Como di Coppa Italia continua a far discutere. Leggi anche: Napoli, si riparte a Castel Volturno: Genoa nel mirino e Conte attende i rientri Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Serie A, anticipi e posticipi fino alla 35^ giornata; Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Plusvalenze Napoli: il processo a De Laurentiis rischia di ripartire dall'udienza preliminare; C'era una volta. Scugnizzi, ritorno in grande a Napoli, poi in tour. Napoli, ritorno a novembre: Conte è di nuovo nel mirino della piazzaNapoli, 20 aprile 2026 - Ritorno al passato e per la precisione a novembre 2025, il momento più basso del rapporto tra parte della piazza partenopea e Antonio Conte: la pesantissima sconfitta con la ... sport.quotidiano.net Mercoledì 22 aprile Roberto Vannacci è atteso in visita a Napoli. L'ex generale dell'Esercito Italiano, ora parlamentare europeo, sarà in città nelle prossime ore per inaugurare la nuova sede del suo movimento, Futuro Nazionale Campania, al Centro Direziona - facebook.com facebook La visita del Papa a Napoli, in occasione del primo anniversario del suo pontificato: prima tappa Pompei, poi l'arrivo nella città partenopea. Presentato il programma della giornata x.com