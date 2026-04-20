Napoli ritorno a novembre | Conte è di nuovo nel mirino della piazza

Da sport.quotidiano.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli torna a parlare di passato e di un evento che risale a novembre 2025. La piazza si è mobilitata di nuovo, concentrando l’attenzione sulla figura di un ex allenatore. La discussione si è concentrata su manifestazioni e cortei che hanno coinvolto diverse centinaia di persone, riaccendendo il dibattito pubblico sulla presenza e il ruolo di questa persona nel contesto cittadino. Le proteste sono state accompagnate da cartelli e slogan, creando un clima di forte tensione.

Napoli, 20 aprile 2026 - Ritorno al passato e per la precisione a novembre 2025, il momento più basso del rapporto tra parte della piazza partenopea e Antonio Conte: la pesantissima sconfitta con la Lazio, che per il Napoli ha significato di fatto la fine della già complicata rincorsa scudetto, oltre alla perdita del secondo posto appannaggio del Milan, ha riaperto quella crepa che si era creata in autunno, quando la prima grande crisi di gioco e risultati fece capire a tutti che la stagione sarebbe stata più complicata di quella precedente. E così è stato, nonostante la pillola dolce della Supercoppa Italiana aggiunta alla bacheca. Seppur...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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