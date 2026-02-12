La partita Napoli-Como di Coppa Italia finisce ancora sotto i riflettori. La mancata espulsione di Jacobo Ramon durante la gara ha scatenato polemiche e proteste, e ora il caso arriva fino alla Procura Figc. In molti si chiedono se ci siano state irregolarità o errori arbitrali che possano aver influenzato l’esito dell’incontro. La vicenda tiene banco e potrebbe portare a sviluppi nelle prossime ore.

NAPOLI, 12 Febbraio 2026 – La “colpevole” mancata espulsione di Jacobo Ramon durante Napoli-Como di Coppa Italia continua a far discutere. L’episodio, che ha preceduto l’eliminazione degli azzurri ai quarti di finale, avrebbe provocato una dura reazione di Antonio Conte nei confronti dell’arbitro Gianluca Manganiello. Le immagini trasmesse da Mediaset mostrerebbero il tecnico del Napoli mentre invita il direttore di gara a rivedere l’azione al monitor, con un’espressione ritenuta offensiva. Un comportamento che ora potrebbe avere conseguenze disciplinari. La Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè ha acquisito il video e gli audio dell’episodio per valutare l’eventuale apertura di un fascicolo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Conte nel mirino della Procura Figc dopo la beffa di Napoli-Como

La Procura FIGC ha aperto un fascicolo su Antonio Conte dopo i fatti accaduti a bordo campo durante Napoli-Como.

Durante il match di Coppa Italia tra Napoli e Como, Antonio Conte ha rivolto un insulto all’arbitro Manganiello.

